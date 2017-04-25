НоваховКапиталБанк снизил на 0,1 процентного пункта ставки по двум вкладам в рублях.

Так, «Золотое время плюс» с выплатой процентов в конце срока договора привлекается под 8,9% годовых, а «НоваховКлуб» с ежемесячной выплатой процентов — под 9,3% годовых. Последний депозит предназначен для клиентов банка — держателей карт MasterCard категории Gold или Platinum.

Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей, срок размещения — 351—361 день.