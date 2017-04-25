НоваховКапиталБанк снизил на 0,1 процентного пункта ставки по двум вкладам в рублях.
Так, «Золотое время плюс» с выплатой процентов в конце срока договора привлекается под 8,9% годовых, а «НоваховКлуб» с ежемесячной выплатой процентов — под 9,3% годовых. Последний депозит предназначен для клиентов банка — держателей карт MasterCard категории Gold или Platinum.
Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей, срок размещения — 351—361 день.
ЗАО «НоваховКапиталБанк» — небольшой московский частный банк. Основными направлениями деятельности финучреждения являются обслуживание и кредитование юридических лиц, привлечение вкладов и кредитование населения. Крупнейшим источником фондирования выступает собственный капитал.
По данным банка, на сегодняшний день акционерами являются гражданин Австрии, бывший председатель наблюдательного совета Гаврил Новахов (10,9%), Сергей Григорьев, член наблюдательного совета Сергей Дьяченко, Виктор Казачков, Александр Корягин, Артём Нигматулин, нынешний председатель наблюдательного совета Сергей Пчелкин, Антон Папиянц, Алексей Савичев и Руслан Фунин контролируют доли по 9,9% акций.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 0,96 млрд рублей (497-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,53 млрд, кредитный портфель — 0,75 млрд, обязательства перед населением — 0,24 млрд.