Потребительская уверенность россиян немного повысилась в I квартале 2017 года. Об этом свидетельствует обновленный «потребительский индекс Иванова» — рассчитываемый Сбербанком (аналитическим департаментом его корпоративно-инвестиционной структуры Sberbank CIB) индикатор, в котором центральный персонаж — условный Иванов — выступает в качестве «типичного представителя российского среднего класса».

Индекс потребительской уверенности, который немного опустился в IV квартале 2016 года — до минус 16% (от минус 15% в III квартале 2016 года), улучшился до минус 10% в I квартале 2017 года. Это лучшее значение индекса с 2015 года.



Аналитики отмечают положительную поквартальную динамику всех компонентов индекса, но наибольшее изменение коснулось оценки национального благосостояния за последние 12 месяцев. «Мы объясняем изменение индекса низкой инфляцией и укреплением рубля, мы ожидали, что эти факторы окажут влияние в четвертом квартале 2016 года, но тогда они не повлияли на уверенность. Несмотря на это, беспокойство по поводу экономического роста по-прежнему высоко (33% в первом квартале 2017 года). После замедления роста потребительских цен в стране беспокойство по поводу инфляции стало рекордно низким (47% респондентов отметили в первом квартале 2017 года), и эта проблема заняла третье место. Коррупция осталась основной проблемой для беспокойства (59%, максимум за последние два года). Безработица занимает второе место, эту проблему отметили 55% (на 4 п. п. больше по сравнению с прошлым кварталом). И наконец, только 18% респондентов были обеспокоены обменным курсом рубля (на 2 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом)», — отмечается в исследовании.

Доля Ивановых, чувствительных к уровню цен, уменьшилась с рекордных 77% во II квартале 2016 года и 74% в IV квартале 2016 года до 73%, но остается довольно высокой. Доля тех, кто старается покупать более дешевые товары, сократилась до 70% против 71% в предыдущем квартале. Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, увеличилась с 44% в IV квартале 2016 года до 45% в I квартале 2017 года. Согласно исследованию, пенсионеры тратят 28% дополнительного дохода на продукты питания (по сравнению с текущими 41%).

Опрос, который по заказу Sberbank CIB проводит агентство Cint, по методологии близко к ежеквартальным исследованиям Росстата и аналогичным индексам в странах ЕС, однако охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. В опросе приняли участие 2,3 тыс. граждан в возрасте 18—65 лет из 164 городов России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность оценивается менее чем в 2%.