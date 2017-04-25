Новикомбанк снизил ставки по вкладам.

«Капитал» и «Зарплатный Капитал» (от 1 тыс. рублей на 31—732 дня) привлекаются под 7,3—8,25% (ранее — под 7,8—8,7%) и 7,4—8,45% (вместо 7,9—8,8%) годовых соответственно, «Premium Капитал» (от 5 млн рублей на 91—732 дня) — под 7,5—8,55% (прежде — под 8—8,85%) годовых. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

«Рост» и «Зарплатный Рост» (от 1 тыс. рублей на 61—400 дней) открываются под 6,9—7,45% (до этого — под 7,9—8,2%) и 7—7,55% (ранее — под 8—8,3%) годовых соответственно, «Premium Рост» (от 5 млн рублей на 91—400 дней) — под 7,1—7,75% (вместо 8,05—8,5%) годовых.

«Комфорт» от 10 тыс. рублей (прежде — от 20 тыс. рублей) привлекается на 181 или 366 дней под 5,25—7,05% (до этого — под 6—8%) годовых. Ставки по депозитам «Зарплатный Комфорт» (от 1 тыс. рублей на 31—732 дня) и «Premium Комфорт» (от 2,5 млн рублей на 181, 366 дней) составили 7,3—8,25% (ранее — 7,8—8,7%) и 6,25—7,45% (вместо 7—8,1%) годовых соответственно.

Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются по выбору вкладчика, допускается внесение дополнительных взносов.