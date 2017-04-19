Ущерб от коррупционных преступлений в России по итогам 2016 года превысил 78 млрд рублей, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о законности и правопорядке.

«В 2016 году зарегистрировано 32 924 преступления коррупционной направленности, что на 1,4% больше, чем в 2015 году. Сумма причиненного ими ущерба составила более 78 миллиардов рублей», — следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно докладу, наблюдавшаяся последние годы тенденция к уменьшению зарегистрированных коррупционных преступлений «не отражала реального масштаба совершаемых деяний с учетом их высокой латентности». В 2015—2016 годах тенденция «сменилась небольшим ростом их числа».