Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании 25 апреля огласил решение о запуске процедуры принудительной ликвидации Северо-Западного 1 Альянс Банка (Санкт-Петербург). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у банка была отозвана 16 февраля текущего года. Центробанк тогда пояснил, что Северо-Западный 1 Альянс Банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. В результате исполнения кредитной организацией требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер ее собственных средств уменьшился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. Банк не выполнил в установленный законом срок предписание Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

Ранее предполагалось, что Северо-Западный 1 Альянс Банк будет присоединен к своему акционеру — нижегородскому Форус Банку: процедура их объединения стартовала в ноябре 2016-го. Между тем уже через месяц, в декабре, Форус Банк лишился лицензии.



АСВ оценило выплаты примерно 50 вкладчикам Северо-Западного 1 Альянс Банка в 470,5 тыс. рублей.