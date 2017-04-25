Банк «Уралсиб» запустил сервис денежных переводов Western Union в интернет- и мобильном банках, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Для того чтобы воспользоваться услугой денежного перевода Western Union в интернет-банке и мобильном банке «Уралсиба», необходимо в разделе «Переводы» выбрать категорию «Переводы Western Union» и, следуя подсказкам, заполнить простую форму. Для получения перевода в интернет-банке или мобильном банке нужно иметь счет в валюте зачисления или открыть его в разделе «Счета / Открыть счет», — говорится в релизе.

Перевод осуществляется в рублях РФ или долларах США, и получить его можно наличными в одном из более 500 тыс. отделений Western Union в 200 странах и территориях мира, а также зачислить на банковский счет получателя в некоторых банках 51 страны мира. Клиент «Уралсиба» может получить перевод, отправленный с помощью системы Western Union по России и из-за рубежа, на свой банковский счет.