Банк «Уралсиб» запустил сервис денежных переводов Western Union в интернет- и мобильном банках, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Для того чтобы воспользоваться услугой денежного перевода Western Union в интернет-банке и мобильном банке «Уралсиба», необходимо в разделе «Переводы» выбрать категорию «Переводы Western Union» и, следуя подсказкам, заполнить простую форму. Для получения перевода в интернет-банке или мобильном банке нужно иметь счет в валюте зачисления или открыть его в разделе «Счета / Открыть счет», — говорится в релизе.
Перевод осуществляется в рублях РФ или долларах США, и получить его можно наличными в одном из более 500 тыс. отделений Western Union в 200 странах и территориях мира, а также зачислить на банковский счет получателя в некоторых банках 51 страны мира. Клиент «Уралсиба» может получить перевод, отправленный с помощью системы Western Union по России и из-за рубежа, на свой банковский счет.
ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц, кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет в 15,2%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 461,43 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 33,60 млрд, кредитный портфель — 179,65 млрд, обязательства перед населением — 151,78 млрд.