В мобильном приложении «Парковки Москвы» теперь доступна для использования платежная карта «Мир». Такая возможность реализована банком ВТБ совместно с ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», говорится в сообщении на официальной странице группы ВТБ в Facebook.
В нем уточняется, что держатели национальной платежной карты могут пополнять лицевые счета, оплачивать резидентные разрешения, покупать абонементы и погашать выставленные штрафы.
«Ежедневно через приложение «Парковки Москвы» оплачивается до 80% парковочных сессий в городе. Нововведение позволит большему числу горожан быстро и легко оплачивать услуги столичной парковки», — добавили в банке.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 9 354,83 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 043,24 млрд, кредитный портфель — 4 911,78 млрд, обязательства перед населением — 497,19 млрд.