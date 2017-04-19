В мобильном приложении «Парковки Москвы» теперь доступна для использования платежная карта «Мир». Такая возможность реализована банком ВТБ совместно с ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», говорится в сообщении на официальной странице группы ВТБ в Facebook.

В нем уточняется, что держатели национальной платежной карты могут пополнять лицевые счета, оплачивать резидентные разрешения, покупать абонементы и погашать выставленные штрафы.

«Ежедневно через приложение «Парковки Москвы» оплачивается до 80% парковочных сессий в городе. Нововведение позволит большему числу горожан быстро и легко оплачивать услуги столичной парковки», — добавили в банке.