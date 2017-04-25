Банк «Центр-Инвест» снизил минимальную сумму вкладов, привлекаемых на один год, до 25 тыс. рублей.
«Срочный на 1 год» с выплатой процентов в конце срока привлекается под 7,55—8,5% годовых (ранее — под 7,5—8,5%), а с ежемесячной выплатой или капитализацией процентов — под 7,3—8,3% годовых (вместо 7,2—8,3%). Ставки по вкладу «Старт» составили 6,8—7,25% годовых (прежде — 6,3—7,25%). Раз в полгода начисленные проценты выплачиваются или капитализируются. Прежде минимальная сумма открытия указанных депозитов составляла 50 тыс. рублей.
По «Сберегательному на 1 год» минимальная сумма вклада снизилась со 100 тыс. до 25 тыс. рублей, средняя ставка за весь срок вклада осталась прежней — 6,75%. Проценты выплачиваются или капитализируются ежеквартально, допускается пополнение.
ПАО «КБ «Центр-инвест» ― крупный по размеру активов региональный универсальный банк с участием иностранного капитала (крупнейший в Ростовской области). Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, обслуживание широкого круга предприятий региона. Кредитная организация имеет диверсифицированную структуру пассивов, крупнейший источник фондирования — депозиты населения.
На текущий момент основными бенефициарами являются ЕБРР (25,25%), основатели банка Василий и Татьяна Высоковы (контролирующие совокупно 24,43% акций) и подконтрольный государственным и муниципальным властям Германии фонд DEG (20,65%). Доля в 9,01% принадлежит австрийскому Erste Group Bank, граждане США Харвей Савикин (6,40%), Иан Хейг (2,52%) и Джеймс Пассин (0,19%) владеют акциями банка через американский инвестфонд Firebird, гражданин Великобритании Фрэнсис Холлидей контролирует 7,49%, 3,30% принадлежит австрийскому Raiffeisenlandesbank Oberosterreich. На акционеров-миноритариев приходится 0,76% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 97,59 млрд рублей (66-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,42 млрд, кредитный портфель — 79,59 млрд, обязательства перед населением — 64,99 млрд.