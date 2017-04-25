Банк «Центр-Инвест» снизил минимальную сумму вкладов, привлекаемых на один год, до 25 тыс. рублей.



«Срочный на 1 год» с выплатой процентов в конце срока привлекается под 7,55—8,5% годовых (ранее — под 7,5—8,5%), а с ежемесячной выплатой или капитализацией процентов — под 7,3—8,3% годовых (вместо 7,2—8,3%). Ставки по вкладу «Старт» составили 6,8—7,25% годовых (прежде — 6,3—7,25%). Раз в полгода начисленные проценты выплачиваются или капитализируются. Прежде минимальная сумма открытия указанных депозитов составляла 50 тыс. рублей.

По «Сберегательному на 1 год» минимальная сумма вклада снизилась со 100 тыс. до 25 тыс. рублей, средняя ставка за весь срок вклада осталась прежней — 6,75%. Проценты выплачиваются или капитализируются ежеквартально, допускается пополнение.