В I квартале 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и достигло 3,23 млн штук. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом наибольший рост выдачи кредитов на покупку потребительских товаров среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования зафиксирован в Мурманской области (плюс 85,5%), Пермском крае (плюс 64,2%), Удмуртской Республике (плюс 49,5%), Самарской (плюс 45,1%) и Кировской (плюс 42,8%) областях.

«По нашему мнению, значительное увеличение количества выданных потребительских кредитов в начале 2017 года свидетельствует о постепенном восстановлении у банков докризисного аппетита к риску», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, несмотря на имеющиеся риски, банки увеличивают темпы выдачи кредитов на покупку потребительских товаров. «Во многом этому также способствует активное внедрение и использование банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («Сигнал»), позволяющей кредиторам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. Но делать это становится все сложнее, так как «хороших» заемщиков остается все меньше, а ситуация их реальными доходами далека от идеальной», — отметил он.

