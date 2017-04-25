Сборы группы «СОГАЗ» по МСФО в 2016 году составили 159,6 млрд рублей, чистая прибыль — 23,6 млрд. Таки данные приводятся в опубликованном во вторник сообщении страховщика.

Как уточняется, по сравнению с 2015 годом совокупные сборы группы с учетом входящего перестрахования и без учета обязательного медицинского страхования увеличились на 13%, чистая прибыль выросла на 7%. Активы группы достигли 278,4 млрд рублей (плюс 14%).

Наибольшую долю в портфеле группы занимает страхование имущества. По итогам 2016 года сборы по этому направлению составили 62,2 млрд рублей (плюс 2%).

В абсолютном выражении наибольший прирост сборов в 2016 году зафиксирован по добровольному медицинскому страхованию. Объем премий по этой линии бизнеса увеличился с 37 млрд до 47,8 млрд рублей, или на 29%.

На 16%, до 11,3 млрд рублей, выросли сборы по страхованию от несчастных случаев. Страхование авиационных рисков принесло группе почти 4,7 млрд рублей премии (плюс 33%), страхование грузов — 3,7 млрд (минус 12%), добровольное страхование ответственности — 2,8 млрд (плюс 80%), страхование морских рисков — 1,8 млрд рублей (минус 6%).

Сборы группы «СОГАЗ» по обязательному страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами составили 1,6 млрд рублей (плюс 37%), а по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов — 0,9 млрд (минус 42%).

Объем премий по ОСАГО вырос на 23% до 10,8 млрд рублей. По каско премии снизились на 3% до 8 млрд. В общем портфеле группы на долю моторных видов страхования по итогам 2016 года приходится 12% сборов.

В сфере страхования жизни зафиксирован двукратных рост премий — с 2 млрд до 4 млрд рублей.

Совокупные страховые выплаты группы «СОГАЗ» за 2016 год составили 82,7 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с 2015 годом. Коэффициент убыточности с учетом косвенных расходов на урегулирование убытков составил 66,5%, что на 1,8 процентного пункта ниже, чем годом ранее. Результат по страховой деятельности группы «СОГАЗ» превысил 39,3 млрд рублей (плюс 38%).

Страховые резервы (брутто) выросли на 15% до 152,8 млрд рублей. Объем собственных средств увеличился с 71 млрд до 87,6 млрд (плюс 23%). Фактический размер маржи платежеспособности составил 78 млрд рублей, что, как следует из релиза, на 259% выше нормативного уровня.



«В 2016 году нам удалось обеспечить положительную динамику сборов почти по всем приоритетным для «СОГАЗа» видам страхования. Успешно завершилась интеграция ранее приобретенных страховых компаний «Транснефть» и «ЖАСО», а в конце года в число участников группы вошла страховая компания «Регионгарант». Вместе с тем динамика и объем сборов не являются для нас главными целевыми показателями. Наши усилия сконцентрированы прежде всего на формировании качественного страхового портфеля, повышении внутренней эффективности, рентабельности и финансовой устойчивости всех участников группы», — комментирует председатель правления «СОГАЗа» Антон Устинов.