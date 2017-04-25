Углеметбанк запустил новую программу потребительского кредитования «Хочу отдохнуть», которая позволяет получить денежные средства на любые цели под 18% годовых без обеспечения.

Указанная ставка действует при оформлении заемщиком полиса личного страхования, при отказе от страховки ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Минимальная сумма заимствования — 10 тыс. рублей, максимальная — ограничена только платежеспособностью заемщика.

«Финансирование предоставляется на два года, при этом в первые три месяца действует льготный период погашения — уплачиваются только проценты. С четвертого месяца кредитования задолженность оплачивается по аннуитетной схеме», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).

Углеметбанк АО «Углеметбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Челябинске. Основной бизнес сконцентрирован в Уральском регионе. Ориентирован на обслуживание и кредитование клиентов производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Основным источником фондирования выступают средства физлиц. Бенефициарами являются частные инвесторы, в их числе совладелец ГК «Мечел» Игорь Зюзин, а также члены его семьи. До июля 2014 года основным владельцем банка выступал НПФ «Мечел-Фонд» (88,14%).
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин (9,69%), а также члены его семьи: супруге Ирине принадлежит 30,44%, сыну Кириллу и дочери Ксении — по 29,54% акций банка. Оставшаяся часть акций распределена между акционерами-миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 8,42 млрд рублей (229-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,11 млрд, кредитный портфель — 1,79 млрд, обязательства перед населением — 4,43 млрд.