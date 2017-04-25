Углеметбанк запустил новую программу потребительского кредитования «Хочу отдохнуть», которая позволяет получить денежные средства на любые цели под 18% годовых без обеспечения.
Указанная ставка действует при оформлении заемщиком полиса личного страхования, при отказе от страховки ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Минимальная сумма заимствования — 10 тыс. рублей, максимальная — ограничена только платежеспособностью заемщика.
«Финансирование предоставляется на два года, при этом в первые три месяца действует льготный период погашения — уплачиваются только проценты. С четвертого месяца кредитования задолженность оплачивается по аннуитетной схеме», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 8,42 млрд рублей (229-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,11 млрд, кредитный портфель — 1,79 млрд, обязательства перед населением — 4,43 млрд.