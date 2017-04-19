С 25 апреля сервис «Поток» Альфа-Банка открыл для физических лиц возможность заработка на выдаче займов 2 тыс. розничных магазинов — партнерам кредитного брокера Moneycare.

Предприниматели смогут получить кредиты до 2 млн рублей в течение суток после подачи заявки. Одобрение займа и перечисление денег компаниям будет проходить автоматически, без сбора справок и залога.



Займы будут выдавать частные инвесторы сервиса «Поток», которых сейчас насчитывается более 12,3 тыс. по всей России. Инвесторы смогут заработать до 30% годовых на процентах от выданных займов.

Отмечается, что клиентом сервиса может стать любой житель России, единственное ограничение — наличие счета в Альфа-Банке.

«Кредиты будут выгодны владельцам магазинов, если деньги для бизнеса понадобятся быстро и на короткий срок. Займы, например, помогут магазинам закупить товары перед сезоном высоких продаж, добиться выгодной цены у поставщика за счет предоплаты, а также профинансировать операционные расходы в низкий сезон», — сказали в пресс-службе компании «Поток».

Годовая ставка по займам — от 30% до 40%, возможный срок кредита — от одного дня до полугода. Однако даже при самой высокой ставке в 40% годовых, проценты за заем в 1 млн рублей составят 7,5 тыс. рублей в неделю. При этом штрафов за досрочное погашение кредитов нет. Оставить заявку на получение займов предприниматели могут в онлайн-режиме через интерфейс Moneycare.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что риск невозврата кредитов магазинами минимален, поскольку компании пройдут первичный отбор экспертов Moneycare, в частности будет учитываться история продаж магазинов. Также надежность заемщиков дополнительно проверит в автоматическом режиме сервис «Поток».

«Когда магазину надо срочно закрыть кассовый разрыв или найти деньги на выгодную закупку, нет времени на утомительную банковскую бюрократию. В таких случаях займы физлиц выступают как современная альтернатива банковским кредитам. Средства можно получить в течение дня и погасить кредит досрочно, без штрафов», — рассказал генеральный директор «Потока» Никита Абраменко.

За последний год частные инвесторы «Потока» выдали 212 займов для 166 компаний на общую сумму 164,81 млн рублей. При этом доходность инвестиций сейчас составляет от 16,7% до 22,8% годовых.



Онлайн-сервис «Поток» Альфа-Банка — участник рынка P2B-кредитования. Сервис позволяет физическим лицам одалживать деньги компаниям напрямую. Проект был запущен 29 февраля 2016 года. Займы выдаются компаниям малого бизнеса, в том числе занимающимся оптовой и розничной торговлей, продажей автомобилей, рекламой, строительством и разработкой программного обеспечения. Ограничений по банку нет, компания может держать расчетный счет в любом банке России. Инвестором сервиса может стать любой человек. Минимальная сумма вклада инвестора — 10 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей.