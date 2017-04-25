За 2016 год банк «Ренессанс Кредит» зафиксировал чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей по МСФО по сравнению с убытком в 5,1 млрд в 2015-м, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Чистый процентный доход за 12 месяцев работы увеличился на 70,3% и составил 11,8 млрд рублей. Такого роста удалось достичь за счет улучшения качества кредитного портфеля, что привело к сокращению объема отчислений в резервы: чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля в 2016 году составили 4,9 млрд рублей, что соответствует стоимости риска -6,6%. Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2015 год были равны 12,7 млрд рублей, что соответствует стоимости риска -17,4%.
Комиссионный доход банка составил 5,4 млрд рублей против 5,8 млрд в 2015 году.
Чистый кредитный портфель физическим лицам на 31 декабря 2016 вырос на 30,4%, до 76,5 млрд рублей. Объем выданных в прошлом году кредитов достиг 89 млрд рублей. При этом нецелевые кредиты составляют 59,3% портфеля, целевые займы — 31,2%, кредитные карты — 8,6%.
По итогам 2016 года доля просроченных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов (30+) составила 6,6% (весь портфель) против 14,8% в 2015-м. Объем вкладов на 31 декабря достиг 71 млрд рублей против 79,1 млрд в 2015 году, сократившись на 10,3%. Снижение уровня депозитного портфеля является следствием политики банка по оптимизации стоимости заемных средств и управлению ликвидностью. Отношение кредитов к депозитам по итогам отчетного периода составило 113,7%.
Операционный доход за 2016 год увеличился более чем в три раза — до 11,5 млрд рублей. Такого результата удалось достичь за счет уменьшения стоимости риска, а именно улучшения показателей взыскания просрочки на всех стадиях и сокращения процентных расходов.
«Прошедший год завершился с хорошим финансовым результатом. После двух лет убытков мы получили 1,5 миллиарда рублей чистой прибыли, а портфель розничного кредитования вырос до 80,7 миллиарда рублей. Основным драйвером роста активов стало POS-кредитование, которое позволяет нам не только наращивать портфель, но и создает качественную клиентскую базу для продажи других продуктов банка: только в 2016 году через этот канал мы получили более 1,2 миллиона клиентов. «Ренессанс Кредит» стал самым быстрорастущим банком в России в данном сегменте: кредитный портфель за год увеличился на 49,8%, рыночную долю удалось нарастить до 12% (против 8,7% в 2015 году). Все это помогло банку окончательно закрепиться в тройке лидеров POS-рынка. Рассчитываем, что в текущем году наша рыночная доля увеличится до 15%», — заявил председатель правления банка «Ренессанс Кредит» Алексей Левченко.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 107,25 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,49 млрд, кредитный портфель — 90,88 млрд, обязательства перед населением — 70,91 млрд.