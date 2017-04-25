За 2016 год банк «Ренессанс Кредит» зафиксировал чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей по МСФО по сравнению с убытком в 5,1 млрд в 2015-м, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чистый процентный доход за 12 месяцев работы увеличился на 70,3% и составил 11,8 млрд рублей. Такого роста удалось достичь за счет улучшения качества кредитного портфеля, что привело к сокращению объема отчислений в резервы: чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля в 2016 году составили 4,9 млрд рублей, что соответствует стоимости риска -6,6%. Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2015 год были равны 12,7 млрд рублей, что соответствует стоимости риска -17,4%.



Комиссионный доход банка составил 5,4 млрд рублей против 5,8 млрд в 2015 году.

Чистый кредитный портфель физическим лицам на 31 декабря 2016 вырос на 30,4%, до 76,5 млрд рублей. Объем выданных в прошлом году кредитов достиг 89 млрд рублей. При этом нецелевые кредиты составляют 59,3% портфеля, целевые займы — 31,2%, кредитные карты — 8,6%.

По итогам 2016 года доля просроченных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов (30+) составила 6,6% (весь портфель) против 14,8% в 2015-м. Объем вкладов на 31 декабря достиг 71 млрд рублей против 79,1 млрд в 2015 году, сократившись на 10,3%. Снижение уровня депозитного портфеля является следствием политики банка по оптимизации стоимости заемных средств и управлению ликвидностью. Отношение кредитов к депозитам по итогам отчетного периода составило 113,7%.

Операционный доход за 2016 год увеличился более чем в три раза — до 11,5 млрд рублей. Такого результата удалось достичь за счет уменьшения стоимости риска, а именно улучшения показателей взыскания просрочки на всех стадиях и сокращения процентных расходов.

«Прошедший год завершился с хорошим финансовым результатом. После двух лет убытков мы получили 1,5 миллиарда рублей чистой прибыли, а портфель розничного кредитования вырос до 80,7 миллиарда рублей. Основным драйвером роста активов стало POS-кредитование, которое позволяет нам не только наращивать портфель, но и создает качественную клиентскую базу для продажи других продуктов банка: только в 2016 году через этот канал мы получили более 1,2 миллиона клиентов. «Ренессанс Кредит» стал самым быстрорастущим банком в России в данном сегменте: кредитный портфель за год увеличился на 49,8%, рыночную долю удалось нарастить до 12% (против 8,7% в 2015 году). Все это помогло банку окончательно закрепиться в тройке лидеров POS-рынка. Рассчитываем, что в текущем году наша рыночная доля увеличится до 15%», — заявил председатель правления банка «Ренессанс Кредит» Алексей Левченко.