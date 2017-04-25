Курс евро на Московской бирже превысил 61 рубль впервые с 29 марта.

По состоянию на 16:07 мск стоимость единой европейской валюты выросла на 24,75 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 61,0025 рубля. К этому времени курс доллара повысился на 19,25 копейки, до 56,04 рубля.

Ведущий аналитик компании «Аналитика Онлайн» Владимир Чернов отмечает, что во вторник заканчивается пик налоговых выплат, что оставляет рубль без существенной поддержки экспортеров. «Далее нас ожидает уже период максимальных выплат по внешнему долгу, что очень существенно увеличивает спрос на иностранную валюту. Ну и наше правительство не перестает проводить вербальные интервенции, то и дело напоминая нам о чрезмерно укрепившемся рубле, — комментирует он. — Помня о том, что после завершения торговой недели в России наступят длинные выходные, мы считаем, что на текущей неделе большинство инвесторов предпочтут закрыть все позиции и зафиксировать прибыль. В последнее время рубль серьезно укрепился, а значит, закрытие будет именно позиций на покупку рубля, что и приведет к обратной реакции котировок. Мы считаем, что к концу недели евро может вырасти до 62,5 рубля».

В свою очередь ведущий аналитик Amarkets Артем Деев указывает, что такое поведение евро объясняется тем, что радикально настроенные кандидаты на выборах во Франции получили значительно меньше поддержки избирателей, чем ожидалось. «На европейском рынке преобладает эйфория, стоимость многих активов выросла, валюта укрепилась, поскольку значительно снизились риски выхода Франции из еврозоны. Именно этим и объясняется такая динамика курса единой европейской валюты. В ближайшие несколько дней можно ожидать дальнейшего роста в пределах 1—1,5%», — прогнозирует он.