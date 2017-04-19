Примерное число новых аппаратов контрольно-кассовой техники (ККТ) в 2018 должно составить около 3,5 млн, считает Иван Матвеев, член правления ЮниКредит Банка, отвечающий за розничный блок.



Напомним, что с 1 июля 2017 года, согласно закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», традиционный кассовый чек перейдет в форму обязательных электронных данных.



Иван Матвеев отметил, что реформа разбита на два этапа: до 1 июля 2017 года и до 1 июля 2018-го. «На первом этапе проходит малый и средний бизнес, на втором — индивидуальные предприниматели и ЕНВДшники. Основная проблема реформы заключается в том, что всего в стране должно появиться около 3,5 миллиона кассовых аппаратов к 1 июля 2018 года. Многие компании, которые должны перейти на новый порядок применения ККТ к июлю этого года, не успевают. То есть сейчас бизнес может попасть в ситуацию, когда его будут штрафовать на сумму до 75% от выручки», — рассказал он.

«Нетрудно догадаться, что если сейчас в стране зарегистрирован 1 миллион кассовых аппаратов, из которых около 300 тысяч переведено на онлайн, и если будет 3,5 миллиона, то налоговая база резко расширится», — добавляет член правления ЮниКредит Банка.



С 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек перешел в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы.