Американский финансовый конгломерат Citigroup получил лицензию на работу в сфере инвестиционного банкинга в Саудовской Аравии. Компания вернулась на саудовский рынок через 13 лет после того, как вышла из него, продав свою долю в саудовской финансовой группе Samba Financial Group.



Лицензию выдало агентство денежного обращения Саудовской Аравии (Центральный банк страны). Регулятор разрешил местной «дочке» конгломерата — Citigroup Saudi Arabia — предоставлять услуги андеррайтинга и консалтинга на местном рынке ценных бумаг. Управление подразделением, по данным источников Bloomberg, возьмет на себя Кармен Хаддад, ранее занимавшая должность ведущего специалиста по разработке стратегии и развитию бизнеса Citigroup в Саудовской Аравии.



Власти страны, экономика которой последние два года находится в состоянии спада, в стремлении разогнать ее и сократить зависимость от нефтяных доходов, составляющих до 90% поступлений в бюджет, открывают труднодоступный для иностранных инвесторов фондовый рынок. Например, в 2015 году, когда был зафиксирован сильнейший экономический спад с момента кризиса 2009 года, Эр-Рияд разрешил прямые иностранные инвестиции, а в прошлом году ослабил ограничения для иностранных инвесторов. Тогда же Эр-Рияд объявил о планах возможной приватизации части национальной нефтяной компании Saudi Aramco через IPO.

В то же время ситуация в экономике привела к тому, что иностранные банки пытаются выйти из страны: Королевский банк Шотландии уже много лет пытается продать свою 40-процентную долю в Alawwal Bank, а французский Credit Agricole рассматривает продажу 31-процентной доли в Banque Saudi Fransi.