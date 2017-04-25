ВТБ 24 снизил на 1 процентный пункт ставку, а также с 30% до 20% размер минимального первоначального взноса по программе «Автопривилегия». Теперь при отказе клиента от личного страхования денежные средства на покупку новой иномарки стоимостью от 1,5 млн рублей предоставляются под 14,9% годовых при предъявлении заемщиком полного пакета документов и под 15,9% годовых без подтверждения дохода.



Максимальная сумма кредитования составляет 7 млн рублей, а срок — семь лет.

Также банк скорректировал ставки по предложению «Экспрессъ»: ранее кредит без подтверждения дохода на сумму до 1,5 млн рублей предоставлялся под 15,57—17,9% годовых, а теперь выдается под 15,9% годовых. Одновременно банк ужесточил требования относительно минимального размера собственных средств заемщика: ранее клиенту было достаточно оплатить за свой счет 20% от стоимости залога, а теперь потребуется внести как минимум 30%. Максимальный срок кредитования ограничен пятью годами.

«Данные продукты позиционируются банком как конструктор: клиент при выборе различных опций может сам определять приемлемую для себя ставку. Так, при наличии личного страхования итоговая ставка будет ниже на 3 процентных пункта, при оформлении карты «Автолюбитель» — снизится на 0,8 процентного пункта, однако при отсутствии полиса страхования залога каско вырастет на 3 процентных пункта. Также заемщику предоставляется альтернатива в выборе графика погашения долга: аннуитетного либо с остаточным платежом в конце срока займа», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.