Банковская группа «Открытие» опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2016 год, которую 24 апреля утвердил наблюдательный совет банка «ФК Открытие».
Как указано в соответствующем релизе, годовая чистая прибыль группы составила 1,5 млрд рублей. Уточним, что, согласно данным отчетности, прибыль-2015 по МСФО превышала 6,6 млрд рублей, то есть показатель снизился в годовом выражении в 4,4 раза.
Общий операционный доход группы без учета резервов под обесценение активов составил 84,7 млрд рублей. На чистый процентный доход, торговый и чистый комиссионный доход приходится 41,1%, 37% и 15,2% от общего операционного дохода соответственно.
Чистый процентный доход составил 68,6 млрд рублей (c учетом доходов от операций со свопами на 33,8 млрд). Чистая процентная маржа увеличилась с 3,8% до 4,4%.
Чистый торговый доход группы по итогам 2016 года составил 29,8 млрд рублей, доминирующая его часть была получена по операциям со свопами.
Чистый комиссионный доход вырос на 10,3% до 12,9 млрд рублей. На расчетные операции пришлось 7,8 млрд рублей, на документарные — 2,2 млрд, на кассовые операции — 1,1 млрд.
Операционные расходы по итогам 2016 года увеличились на 2,6% до 47,3 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 56,0% от общих операционных расходов.
Отношение затрат к доходам (операционных расходов к операционному доходу, без учета резерва под обесценение активов) составило 55,9% против 44,4% за 2015 год.
Совокупные активы банковской группы «Открытие» уменьшились на 11,8% (без учета валютной переоценки) до 2 трлн 702,7 млрд рублей на 31 декабря 2016 года. Фактическое сокращение с учетом валютной переоценки — 19,6%.
Кредитный портфель группы без учета сделок РЕПО сократился на 8,3% до 858,2 млрд рублей (с учетом валютной переоценки — на 11,7%).
Объем инвестиций в ценные бумаги составил 500,9 млрд рублей на 31 декабря 2016 года, или 18,5% от активов группы (на конец 2015 года — 421,6 млрд рублей, или 12,5%). Подчеркивается, что портфель ценных бумаг является источником ликвидности для группы: около 82% от общего объема инвестиций в ценные бумаги составляют инвестиции в инструменты ломбардного списка Банка России.
Совокупные обязательства группы сократились за год на 15% до 2 трлн 470,8 млрд рублей (фактическое сокращение с учетом валютной переоценки — 21,5%). Объем средств клиентов составил 1 трлн 187,4 млрд рублей (минус 1,4% за год, а с учетом валютной переоценки — минус 5,5%). Объем срочных депозитов равен 80,1% от общего объема средств клиентов, а доля текущих счетов составила 19,9%. На корпоративных клиентов приходится 43,2%, на физических лиц и клиентов из сегмента малого бизнеса — 51,3% средств клиентов.
Совокупный коэффициент достаточности капитала группы на 31 декабря 2016-го — 17,7%.
«Исходя из макроэкономической конъюнктуры, в 2016 году мы не планировали наращивание объемов бизнеса, а фокусировались на мерах, которые позволят нам успешно развиваться в долгосрочной перспективе и наращивать долю рынка по мере того, как рынок будет восстанавливаться, — комментирует председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич. — Мы завершили присоединение банка «ХМБ Открытие» к банку «ФК Открытие» и создали крупнейший универсальный частный банк, который входит в список системно значимых кредитных организаций и обладает устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.