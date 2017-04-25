Банковская группа «Открытие» опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2016 год, которую 24 апреля утвердил наблюдательный совет банка «ФК Открытие».

Как указано в соответствующем релизе, годовая чистая прибыль группы составила 1,5 млрд рублей. Уточним, что, согласно данным отчетности, прибыль-2015 по МСФО превышала 6,6 млрд рублей, то есть показатель снизился в годовом выражении в 4,4 раза.

Общий операционный доход группы без учета резервов под обесценение активов составил 84,7 млрд рублей. На чистый процентный доход, торговый и чистый комиссионный доход приходится 41,1%, 37% и 15,2% от общего операционного дохода соответственно.

Чистый процентный доход составил 68,6 млрд рублей (c учетом доходов от операций со свопами на 33,8 млрд). Чистая процентная маржа увеличилась с 3,8% до 4,4%.

Чистый торговый доход группы по итогам 2016 года составил 29,8 млрд рублей, доминирующая его часть была получена по операциям со свопами.

Чистый комиссионный доход вырос на 10,3% до 12,9 млрд рублей. На расчетные операции пришлось 7,8 млрд рублей, на документарные — 2,2 млрд, на кассовые операции — 1,1 млрд.

Операционные расходы по итогам 2016 года увеличились на 2,6% до 47,3 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 56,0% от общих операционных расходов.

Отношение затрат к доходам (операционных расходов к операционному доходу, без учета резерва под обесценение активов) составило 55,9% против 44,4% за 2015 год.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» уменьшились на 11,8% (без учета валютной переоценки) до 2 трлн 702,7 млрд рублей на 31 декабря 2016 года. Фактическое сокращение с учетом валютной переоценки — 19,6%.

Кредитный портфель группы без учета сделок РЕПО сократился на 8,3% до 858,2 млрд рублей (с учетом валютной переоценки — на 11,7%).

Объем инвестиций в ценные бумаги составил 500,9 млрд рублей на 31 декабря 2016 года, или 18,5% от активов группы (на конец 2015 года — 421,6 млрд рублей, или 12,5%). Подчеркивается, что портфель ценных бумаг является источником ликвидности для группы: около 82% от общего объема инвестиций в ценные бумаги составляют инвестиции в инструменты ломбардного списка Банка России.

Совокупные обязательства группы сократились за год на 15% до 2 трлн 470,8 млрд рублей (фактическое сокращение с учетом валютной переоценки — 21,5%). Объем средств клиентов составил 1 трлн 187,4 млрд рублей (минус 1,4% за год, а с учетом валютной переоценки — минус 5,5%). Объем срочных депозитов равен 80,1% от общего объема средств клиентов, а доля текущих счетов составила 19,9%. На корпоративных клиентов приходится 43,2%, на физических лиц и клиентов из сегмента малого бизнеса — 51,3% средств клиентов.

Совокупный коэффициент достаточности капитала группы на 31 декабря 2016-го — 17,7%.



«Исходя из макроэкономической конъюнктуры, в 2016 году мы не планировали наращивание объемов бизнеса, а фокусировались на мерах, которые позволят нам успешно развиваться в долгосрочной перспективе и наращивать долю рынка по мере того, как рынок будет восстанавливаться, — комментирует председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич. — Мы завершили присоединение банка «ХМБ Открытие» к банку «ФК Открытие» и создали крупнейший универсальный частный банк, который входит в список системно значимых кредитных организаций и обладает устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса».

