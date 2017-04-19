Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представила новую линейку пакетных тарифов. Для ее создания была тщательно изучена вся действующая абонентская база.

«Рынок телекома сейчас находится в пограничном состоянии: потребители переходят от голосовой связи к мобильному Интернету», — говорит исполнительный вице-президент по развитию массового рынка «ВымпелКома» Марек Слачик. — Поэтому при создании новых тарифов мы делали акцент именно на объеме трафика. Кроме того, мы основывались на конкретных данных — статистике о том, как наши абоненты потребляют услуги связи».

Помимо анализа потребления «Билайн» активно общался с абонентами напрямую (лично или через операторов кол-центра), чтобы понять, на что именно смотрит клиент, выбирая для себя сотового оператора и конкретный тариф. Об этом подробнее рассказала директор по маркетингу массового рынка «ВымпелКома» Ирина Лебедева.

«Мы использовали так называемый «дизайн мышления». Все абоненты, с которыми мы общались, были разделены на восемь групп по психоэмоциональным признакам. Например, есть «клиенты-отличники» — это те, кто знает свой тариф наизусть, все условия по нему, когда перешли на него и какой был до этого. В зависимости от принадлежности клиента к той или иной группе мы можем предложить ему переход именно на тот тариф, который ему подходит. Мы активно задействуем искусственный интеллект и big data, чтобы предлагать абонентам интересные тарифы посредством рассылок, звонков, личного общения», — сказала она.

По ее словам, в формировании названий новой линейки тарифов принимали участие абоненты «Билайна». Вариантов было много, но в итоге были оставлены нейтральные, с четкой иерархией: «Всё 1», «Всё 2» и так далее (на примере Ростова-на-Дону).

Одной из важных черт новых тарифов является отмена внутрисетевого роуминга — в тарифном плане «Всё 3» и выше все роуминговые звонки расходуют пакет минут. В других же тарифных планах входящие звонки в роуминге бесплатны, исходящие бесплатны внутри группы (между абонентами новой линейки). В других случаях стоимость минуты исходящего звонка в роуминге составит 5 рублей.