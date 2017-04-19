Тинькофф Банк открывает базовую кафедру «Финансовые технологии» в рамках физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (МФТИ). Кафедру возглавит основатель банка Олег Тиньков, преподавателями станут сотрудники Тинькофф Банка.
«Первый набор пройдет летом 2017 года, на кафедру поступят 20 человек. Для поступления на магистерскую программу абитуриентам необходимо успешно пройти внутренний экзамен и собеседование в Тинькофф Банке, а также сдать вступительные экзамены МФТИ», — говорится в сообщении банка.
Обучение на кафедре бесплатно и рассчитано на два года. По окончании студенты получат дипломы факультета управления и прикладной математики и факультета инноваций и высоких технологий.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 192,35 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,79 млрд, кредитный портфель — 130,07 млрд, обязательства перед населением — 114,85 млрд.