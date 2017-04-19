Тинькофф Банк открывает базовую кафедру «Финансовые технологии» в рамках физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (МФТИ). Кафедру возглавит основатель банка Олег Тиньков, преподавателями станут сотрудники Тинькофф Банка.



«Первый набор пройдет летом 2017 года, на кафедру поступят 20 человек. Для поступления на магистерскую программу абитуриентам необходимо успешно пройти внутренний экзамен и собеседование в Тинькофф Банке, а также сдать вступительные экзамены МФТИ», — говорится в сообщении банка.

Обучение на кафедре бесплатно и рассчитано на два года. По окончании студенты получат дипломы факультета управления и прикладной математики и факультета инноваций и высоких технологий.