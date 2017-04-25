Российские власти сейчас ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы понимаем, что это одна из ключевых проблем. Поверьте мне, занимаемся этим практически, скажу без всякого преувеличения, в ежедневном режиме. Ваши озабоченности нам тоже понятны. Мы их постоянно тоже обсуждаем. Ищем варианты рыночных мер влияния на эти процессы», — сказал Путин, отвечая на вопрос предпринимателя относительно переукрепления рубля, передает РИА Новости.



Глава государства отметил также, что власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля.

«В условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся, — хочу, чтобы было понятно, потому что у нас слишком много рисков. И если мы пойдем назад и будем пытаться регулировать курс нерыночными способами ... насколько ЦБ и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим», — сообщил Путин.

По его словам, стране важна «стабильность национальной валюты».





