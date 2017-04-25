Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности базирующегося в Симферополе Российского Национального Коммерческого Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruА-» (что соответствует рейтингу «А+(III)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «А+(III)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе RAEX, сильное позитивное влияние на рейтинговую оценку продолжает оказывать высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны собственника и органов государственной власти, в частности недавнее решение правительства РФ об увеличении уставного капитала банка на 15 млрд рублей. Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 апреля 2017 года — 45%, значение Н1.2 равно 41,5%), приемлемые показатели рентабельности его деятельности (за годовой период с 1 апреля 2016-го ROE составляет 10%, ROA — 2,6%) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (227,3% за I квартал 2017 года). Агентство положительно оценивает сбалансированность активов и пассивов РНКБ по срокам на горизонте свыше года (Н4 на начало апреля — 53,2%), низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и сильные конкурентные позиции в сочетании с развитой сетью структурных подразделений в Крыму.



Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля банка, что во многом обусловлено особенностями регулирования имущественных отношений в Республике Крым. Ограничивают рейтинг недостаточно высокий уровень продуктовой диверсификации розничного кредитного портфеля (на 1 апреля около 80% приходится на необеспеченные потребительские ссуды), операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли денежных средств (остатки по счету 202 составили 5,9% активов на отчетную дату), зависимость РНКБ от средств физических лиц как основного источника фондирования (около 50% валовых пассивов на начало текущего месяца) при их низкой географической диверсификации и ограничение деятельности банка по отдельным направлениям из-за санкций, введенных иностранными государствами.