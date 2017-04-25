Новосибирский банк «Акцепт» присоединился к платежной системе «Мир» и приступил в апреле к эквайрингу одноименных карт. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что во всех ее пунктах выдачи и приема наличных карты «Мир» обслуживаются без каких-либо комиссий.

Адреса пунктов выдачи и приема наличных банка «Акцепт» перечислены на его сайте.



Накануне в АО «Национальная система платежных карт» сообщили, что в России выпущено уже свыше 5 млн карт «Мир». Карту эмитируют более 70 банков и принимают большинство устройств самообслуживания с функцией выдачи наличных.

Эмиссия карт «Мир» превысила 5 млн штук Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы «Мир» превысило 5 млн штук. Об этом сообщили в АО «Национальная система платежных карт», уточнив, что на сегодняшний день карту эмитируют более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных, при этом сеть приема карт «Мир» охватывает всю страну — снять наличные, оплатить товары и услуги можно в любом городе России.