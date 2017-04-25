Новосибирский банк «Акцепт» присоединился к платежной системе «Мир» и приступил в апреле к эквайрингу одноименных карт. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что во всех ее пунктах выдачи и приема наличных карты «Мир» обслуживаются без каких-либо комиссий.

Адреса пунктов выдачи и приема наличных банка «Акцепт» перечислены на его сайте.

Накануне в АО «Национальная система платежных карт» сообщили, что в России выпущено уже свыше 5 млн карт «Мир». Карту эмитируют более 70 банков и принимают большинство устройств самообслуживания с функцией выдачи наличных.

Эмиссия карт «Мир» превысила 5 млн штук

Количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной системы «Мир» превысило 5 млн штук. Об этом сообщили в АО «Национальная система платежных карт», уточнив, что на сегодняшний день карту эмитируют более 70 банков и принимают свыше 95% терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных, при этом сеть приема карт «Мир» охватывает всю страну — снять наличные, оплатить товары и услуги можно в любом городе России.

Акцепт АО «Банк Акцепт» — средний по размеру активов региональный банк, основная часть бизнеса которого сосредоточена в Новосибирской области. Ключевые направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса, розничное и межбанковское кредитование, привлечение средств населения во вклады, вложения в облигации.
На текущий момент бенефициарами кредитного учреждения выступают гендиректор некоммерческого фонда «Фиделитас» и бывший член наблюдательного совета АКБ «Союз» Павел Езубов (73,83%), председатель совета директоров банка и ОАО «Главновосибирскстрой», генеральный директор ЗАО «ЮниЛад» Юрий Середа (19,48%), Наталья Рыбкина (6,16%). На акционеров-миноритариев приходится 0,53%.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 16,16 млрд рублей (168-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,23 млрд, кредитный портфель — 7,77 млрд, обязательства перед населением — 8,49 млрд.