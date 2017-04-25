Банк «ФК Открытие» потерял в 2016 году 40% прибыли по сравнению с 2015-м из-за проблем с банком «Пересвет» — банку пришлось обесценить облигации пошатнувшейся кредитной организации на 2,6 млрд рублей. Прибыль банка «ФК Открытие» составила за прошедший год 1,5 млрд против 6,6 млрд годом ранее. Об этом рассказал в ходе конференц-кола финансовый директор банка «ФК Открытие» Сергей Ковтун.

На падение прибыли повлияла совокупность факторов, сообщил Ковтун. Во-первых, банк оптимизировал свои бизнес-процессы и сокращал персонал, который дублировал функции. «Расходы на выплаты по сокращению составили порядка 800 миллионов рублей», — отметил Ковтун.

«Так как мы активно движемся в сторону повышения эффективности наших бизнес-процессов, мы начали работать с консультантами. Эти расходы составили 900 миллионов», — сказал он.

По его словам, самое существенное влияние на чистую прибыль оказала ситуация с банком «Пересвет». Негативная переоценка составила 2,6 млрд. Переоценка соответствовала падению стоимости облигации до 30% от номинала.

Банковская группа «Открытие» сократила годовую прибыль по МСФО в 4,4 раза — до 1,5 млрд рублей Банковская группа «Открытие» опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2016 год, которую 24 апреля утвердил наблюдательный совет банка «ФК Открытие».