Банк «ФК Открытие» потерял в 2016 году 40% прибыли по сравнению с 2015-м из-за проблем с банком «Пересвет» — банку пришлось обесценить облигации пошатнувшейся кредитной организации на 2,6 млрд рублей. Прибыль банка «ФК Открытие» составила за прошедший год 1,5 млрд против 6,6 млрд годом ранее. Об этом рассказал в ходе конференц-кола финансовый директор банка «ФК Открытие» Сергей Ковтун.
На падение прибыли повлияла совокупность факторов, сообщил Ковтун. Во-первых, банк оптимизировал свои бизнес-процессы и сокращал персонал, который дублировал функции. «Расходы на выплаты по сокращению составили порядка 800 миллионов рублей», — отметил Ковтун.
«Так как мы активно движемся в сторону повышения эффективности наших бизнес-процессов, мы начали работать с консультантами. Эти расходы составили 900 миллионов», — сказал он.
По его словам, самое существенное влияние на чистую прибыль оказала ситуация с банком «Пересвет». Негативная переоценка составила 2,6 млрд. Переоценка соответствовала падению стоимости облигации до 30% от номинала.
Банковская группа «Открытие» опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2016 год, которую 24 апреля утвердил наблюдательный совет банка «ФК Открытие».
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.