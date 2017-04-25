Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «Cнежинский» (Челябинская область) в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBBB» (что соответствует рейтингу «А(I)» по ранее применявшейся методологии). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «А(I)» со «стабильным» прогнозом.

Поддержку рейтингу оказали высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля банка и хорошая сбалансированность его активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте, поясняется в релизе RAEX. Агентство позитивно оценивает высокий уровень достаточности собственных средств «Снежинского» (Н1.0 на 1 марта текущего года — 19,8%) в сочетании с устойчивостью капитала к обесценению активов (по состоянию на указанную дату полное обесценение до 12,5% остатка ссудной задолженности не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала или требований к его абсолютной величине). Положительно на рейтинг повлияли высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и возможность привлечения банком дополнительного фондирования в рамках операций РЕПО, а также низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.



Давление на рейтинговую оценку оказали высокая доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле (свыше 16% на начало марта), а также высокая доля просроченной задолженности в кредитах, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям (9,5%). Агентство негативно оценивает высокую зависимость ресурсной базы банка от средств физических лиц как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации (весь объем вкладов привлечен на территории Челябинской области). Ограничивают уровень рейтинга нестабильность средств клиентов-юрлиц на счетах в банке и операционные риски, связанные с отсутствием страховой защиты собственного имущества банка и денежных средств.

