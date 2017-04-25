Торги акциями на Московской бирже закрылись ростом. Так, индекс ММВБ повысился на 0,95%, до 1 998,41 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,39%, до 1 120,89 пункта.



Акции Сбербанка подорожали на 0,35%, «Газпрома» — на 1,95%, Московской биржи — на 2,55%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,06%, «АЛРОСы» — на 2,79%.

«Во вторник, 25 апреля, мы наблюдали продолжение роста отечественных фондовых индексов, впрочем, как и индикаторов развивающихся рынков в целом. Рублевый индекс ММВБ вполне ожидаемо притормозил лишь вблизи круглой отметки 2 000 пунктов, которая на данный момент выступает важным локальным уровнем сопротивления», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.