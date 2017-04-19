Промсвязьбанк объявил о погашении выпуска старших необеспеченных еврооблигаций серии 6 (ISIN XS0775984213, эмитент — PSB Finance S.A.) на сумму основного долга 293,841 млн долларов США и о выплате купона на сумму более 12,488 млн. Долговое обязательство исполнено в срок и в полном объеме, подчеркивается в релизе банка.

Первоначальный объем выпуска составлял 400 млн долларов. В течение 2015 года Промсвязьбанк досрочно выкупил и погасил облигации на 106,159 млн долларов.



Выпуск еврооблигаций был осуществлен пять лет назад со ставкой купона 8,5%. Организаторами выступили Промсвязьбанк, Barclays, Citigroup и Credit Suisse.

