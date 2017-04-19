Промсвязьбанк объявил о погашении выпуска старших необеспеченных еврооблигаций серии 6 (ISIN XS0775984213, эмитент — PSB Finance S.A.) на сумму основного долга 293,841 млн долларов США и о выплате купона на сумму более 12,488 млн. Долговое обязательство исполнено в срок и в полном объеме, подчеркивается в релизе банка.
Первоначальный объем выпуска составлял 400 млн долларов. В течение 2015 года Промсвязьбанк досрочно выкупил и погасил облигации на 106,159 млн долларов.
Выпуск еврооблигаций был осуществлен пять лет назад со ставкой купона 8,5%. Организаторами выступили Промсвязьбанк, Barclays, Citigroup и Credit Suisse.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), экс-сенатор Виктор Пичугов (10%), ОАО «НПФ «Будущее» (10%; бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), ЗАО «НПФ «Европейский пенсионный фонд» (4,91%), ЗАО «НПФ «Доверие» (3,81%), Наталья Богданова (2,74% через ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития»), ЗАО «НПФ «Регионфонд» (1,28%), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон (2,57%) и Леонид Симановский (0,71%). В числе миноритарных бенефициаров — владелец ПАО «Бинбанк» Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Олег и Алексей Булавины.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 1 308,22 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 144,76 млрд, кредитный портфель — 709,73 млрд, обязательства перед населением — 392,06 млрд.