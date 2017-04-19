Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:04 мск повысился на 33 копейки по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 56,18 рубля. Курс евро увеличился на 73 копейки, остановившись на отметке 61,485 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 56,2475 рубля, минимальный — 55,725. Всего за торговый день совершено 25 346 сделок на 2 млрд 986 млн 127 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 61,485 рубля, минимальный — 60,655. Всего за торговый день совершено 3 755 сделок на 224 млн 671 тыс. евро.