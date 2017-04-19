Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить законы о новом механизме финансового оздоровления кредитных организаций и о создании многоуровневой банковской системы. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совфеда.

Напомним, что Госдума приняла указанные законодательные поправки 21 апреля. В Совфеде они должны быть рассмотрены в среду, 26 апреля, свидетельствует информация на сайте.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финрынкам Николай Журавлев, входящий в число авторов законодательных поправок, один из новых законов, которые будут рассматриваться, обеспечивает правовые основы создания дополнительного механизма финансового оздоровления кредитных организаций, реализуемого за счет средств Банка России.

В целях осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций и их финансовому оздоровлению Банку России предоставляется право создания Фонда консолидации банковского сектора и ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». ЦБ за счет средств фонда будет приобретать и продавать акции или доли и иное имущество санируемых банков, предоставлять им субординированные и иные кредиты. Управлять санируемыми банками будет управляющая компания от имени ЦБ, используя денежные средства фонда. Ее функции будут аналогичны функциям Агентства по страхованию вкладов при санации. Также УК будет выполнять функцию временной администрации.

Контроль над АСВ и управление агентством переходит к ЦБ, следует из пояснений Совфеда. Увеличивается количество представителей Центробанка в АСВ, а глава ЦБ становится председателем совета директоров агентства.

Реализация данного закона сократит сроки оздоровления кредитной организации и затраты на санацию, исключит зависимость успеха санации от финансового состояния санатора, отметил Журавлев.

Госдума приняла поправки о новом механизме санации банков Госдума на пленарном заседании 21 апреля приняла в третьем чтении закон о новом механизме санации банков. Документ был принят единогласно. Изменения вступят в силу спустя 45 дней после официального опубликования.

Другой закон направлен на совершенствование банковской системы за счет внедрения пропорционального подхода в регулировании кредитных организаций и надзоре за ними — согласно принимаемым банками рискам.

Предусматривается разделение кредитных организаций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией в зависимости от размера их собственных средств (капитала).

Для банков с универсальной лицензией устанавливается минимальный размер собственных средств в 1 млрд рублей, а с базовой лицензией — в 300 млн. При этом банки с универсальной и базовой лицензиями разделяются по перечню допустимых операций.

К банкам с универсальной лицензией применяются требования в полном объеме с возможностью выполнения ими всех видов банковских операций. Для банков с базовой лицензией вводятся ограничения по видам банковских операций с одновременным применением к ним упрощенных регулятивных требований со стороны Банка России.

Реализация упрощенного подхода к регулированию деятельности банков с базовой лицензией должна снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов, что повысит их конкурентное преимущество, подчеркнул сенатор.



Закон также регулирует механизмы и условия перехода банков из одной категории в другую.