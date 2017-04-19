Сбербанк России протестировал возможность идентификации клиентов по сетчатке глаза при работе с устройствами самообслуживания. Об этом говорится в годовом отчете кредитной организации за 2016 год, подготовленном в соответствии с требованиями управления Великобритании по листингу (UKLA).
«Проведен «пилот» системы биометрической идентификации на основе сетчатки глаза для устройств самообслуживания. При запуске проекта «Оплата по биометрии в торговой сети «Азбука вкуса» проведено закрытое тестирование для сотрудников Сбербанка по отпечатку пальца», — говорится в отчете.
В нем также отмечается, что был реализован пилотный проект «по разработке математической модели управления инкассацией и наличностью в устройствах самообслуживания Сбербанка». Подчеркивается, что он призван сократить простой устройств и сэкономить на оптимизации хранимых объемов наличных средств.
Сбербанк и «Азбука вкуса» реализовали первый в российском ретейле биометрический проект, сообщает кредитная организация во вторник.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22 131,46 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 326,99 млрд, кредитный портфель — 14 498,62 млрд, обязательства перед населением — 11 172,26 млрд.