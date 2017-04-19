Сбербанк России протестировал возможность идентификации клиентов по сетчатке глаза при работе с устройствами самообслуживания. Об этом говорится в годовом отчете кредитной организации за 2016 год, подготовленном в соответствии с требованиями управления Великобритании по листингу (UKLA).

«Проведен «пилот» системы биометрической идентификации на основе сетчатки глаза для устройств самообслуживания. При запуске проекта «Оплата по биометрии в торговой сети «Азбука вкуса» проведено закрытое тестирование для сотрудников Сбербанка по отпечатку пальца», — говорится в отчете.

В нем также отмечается, что был реализован пилотный проект «по разработке математической модели управления инкассацией и наличностью в устройствах самообслуживания Сбербанка». Подчеркивается, что он призван сократить простой устройств и сэкономить на оптимизации хранимых объемов наличных средств.