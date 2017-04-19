Сбербанк России предупреждает о рисках ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Об этом говорится в годовом отчете кредитной организации за 2016 год, который подготовлен в соответствии с требованиями управления Великобритании по листингу (UKLA).

«Продолжавшаяся на протяжении восьми кварталов рецессия стала самой долгой за новейшую историю страны: российская экономика потеряла примерно 5% ВВП и пять лет развития. Однако целый ряд показателей указывает на то, что острая фаза кризиса уже пройдена, темпы роста экономики восстанавливаются», — отмечается в отчете.

«Наиболее вероятный сценарий — дальнейшая адаптация экономики и выход на темпы роста 1,5—2% в среднесрочной перспективе. Вместе с тем риски ухудшения макроэкономической ситуации сохраняются. Ключевыми рисками остаются неблагоприятная динамика цен на нефть и газ, а также новые санкции против России», — говорится в нем.

Вместе с тем в Сбербанке оценивают динамику экономического развития России в 2016 году как положительную.