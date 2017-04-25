Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков (International Bank Note Society, IBNS) назвала лучшей банкнотой 2016 года 50 швейцарских франков. Это первая купюра с новым дизайном, выпущенная Швейцарским национальным банком за последние 20 лет, отмечается в сообщении IBNS.

Всего в мире в прошлом году было выпущено почти 120 новых банкнот. В числе претендентов на победу были также 1 тыс. мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.

Купюра-победитель была представлена 12 апреля 2016 года. Преобладающий цвет банкноты — зеленый. На одной стороне изображена рука, держащая одуванчик с облетающими семенами, на другой — параплан, парящий над горами.