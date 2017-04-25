Совет ЕС официально одобрил отмену роуминга в Евросоюзе с 15 июня. Соответствующий документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС к концу мая и вступит в силу в течение трех дней, передает из Брюсселя собкор Банки.ру.

В апреле законопроект по отмене роуминга в ЕС одобрили депутаты Европарламента.

С середины июня европейцы, путешествующие в другие страны ЕС, будут иметь возможность звонить, писать СМС или пользоваться Интернетом без каких-либо дополнительных расходов.

Отмена роуминга также будет распространяться на Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

В начале февраля представители Европейской комиссии, Европарламента и Совета ЕС достигли компромиссного соглашения о том, что сотовые операторы Евросоюза будут взимать друг с друга определенные суммы, когда их клиенты используют другие сети в роуминге ЕС.

В частности, с 15 июня 2017 года стоимость минуты голосового вызова будет ограничена 3,2 евроцента вместо 5 центов. Стоимость СМС — 1 цент вместо 2 центов ранее. Постепенное снижение ждет и цены на мобильный Интернет — с 8,5 евро до 7,7 евро за 1 Гб с 15 июня 2017 года, а затем до 6 евро за 1 Гб с 1 января 2018-го, 4,5 евро с 1 января 2019-го, 3,5 евро с 1 января 2020-го, 3 евро с 1 января 2021-го и 2,5 евро с 1 января 2022 года.