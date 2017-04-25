Сбербанк России рассчитывает, что сделка по продаже украинской «дочки» будет закрыта в первом полугодии 2017-го. Об этом говорится в годовом отчете кредитной организации за 2016 год, подготовленном в соответствии с требованиями управления Великобритании по листингу (UKLA).

«27 марта Сбербанк заключил юридически обязывающий договор о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму инвесторов, в который войдут Norvik Banka (Норвик Банк, Латвия) и белорусская частная компания. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», — говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, в рамках сделки по продаже украинской «дочки» 77,5% акций кредитной организации получит Саид Гуцериев, а оставшуюся долю — Norvik Banka.

Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении банков с российским госкапиталом сроком на год. В черный список попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank и БМ Банк.

Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки» Сбербанк заключил договор о продаже дочернего украинского банка (ПАО «Сбербанк») консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и частной компании из Белоруссии.