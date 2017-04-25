Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило банку «Национальный Стандарт» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «B/B» и рейтинг по национальной шкале «ruBBB+». Рейтинги выведены из списка на пересмотр с негативными ожиданиями (CreditWatch Negative), в который они были помещены 7 февраля этого года. Прогноз изменения рейтингов — «негативный».

Как поясняется в релизе агентства, подтверждение рейтингов и выведение их из списка CreditWatch отражает снижение обеспокоенности, связанной с текущей способностью банка генерировать достаточную прибыль с учетом меняющейся бизнес-модели. Вместе с тем аналитики по-прежнему полагают, что устойчивость стратегии банка подвержена рискам, связанным с высокой конкуренцией и неблагоприятными условиями ведения операционной деятельности в России.

S&P ожидает, что доля «Национального Стандарта» на банковском рынке останется относительно небольшой в ближайшие 12 месяцев с учетом его взвешенной стратегии развития бизнеса.

Аналитики отмечают низкий уровень диверсификации бизнес-модели банка в настоящее время, о чем свидетельствует высокая концентрация как кредитного портфеля, так и ресурсной базы. «Банк по-прежнему обслуживает главным образом крупные и средние по величине российские компании, однако стремится диверсифицировать бизнес, сосредоточившись на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса в регионах ведения деятельности, — указывают в S&P. — Насколько мы понимаем, банку может потребоваться время для повышения диверсификации деятельности и восстановления способности генерировать прибыль. Вместе с тем мы полагаем, что банк находится на переходном этапе и снижение его финансовых показателей обусловлено главным образом продолжающимися изменениями стратегии и бизнес-модели, в связи с чем рейтинг банка включает надбавку в одну ступень».

В 2016 году банк продемонстрировал структурное сокращение способности генерировать прибыль и снижение динамики роста бизнеса в основном направлении деятельности, следует из релиза. Эксперты полагают, что чистые убытки «Национального Стандарта» за 2016 год по МСФО могут составить 700—750 млн рублей. Вместе с тем отмечается, что банк смог остановить тенденцию снижения чистой процентной маржи: текущий показатель (4%) в целом соответствует среднему уровню по сектору. Кроме того, банк отразил прибыль в размере около 150 млн рублей в отчетности по РСБУ за I квартал 2017 года.

В числе прочего S&P пишет, что рассчитываемый агентством коэффициент капитала, скорректированный с учетом рисков, вероятнее всего, останется у банка на уровне выше 5% в следующие 12—18 месяцев. Вместе с тем коэффициент достаточности регулятивного капитала составлял 27% на 1 марта 2017 года, что существенно превышает минимально допустимое значение (8%) и отражает дополнительные запасы капитала второго уровня в форме субординированного долга.



«Негативный» прогноз по рейтингам «Национального Стандарта» отражает мнение аналитиков о том, что в ближайшие 12 месяцев способность банка перейти на более стабильную бизнес-модель и тем самым обеспечить стабильную прибыль может остаться неопределенной.

