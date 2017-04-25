Кредитно-кассовый офис «Горьковский» Альфа-Банка в Нижнем Новгороде изменил свое местоположение и формат. Как уточнили в кредитной организации, отделение для физических и юридических лиц переместилось с Большой Покровской улицы на другую сторону площади Горького, в новое помещение в непосредственной близости от станции метро по адресу: ул. Максима Горького, д. 140.
Новый офис вдвое больше предыдущего, его площадь равна 250 кв. м. Также банк сообщает, что это его первый офис нового формата в Нижнем Новгороде. «В нем реализован проект создания комфортной атмосферы для клиентов различных сегментов — как физических лиц, так и предпринимателей. Для этого помещение четко спланировано и зонировано с учетом потребностей клиентов, — поясняется в релизе. — Для массовых операций в зале расположены пять стоек специалистов, где посетитель может присесть и решить финансовые вопросы. Еще два места отведены для общения клиентов с финансовыми консультантами. Клиенты VIP-сегмента получают обслуживание в отдельном приватном помещении. В зале также предусмотрены зоны, где можно освоить удаленные каналы обслуживания, а поможет в этом менеджер по сервису».
В трех банкоматах с функцией ресайклинга (самоинкассации) доступно снятие наличных, пополнение карт, проведение платежей и прочие операции, включая сдачу крупных сумм наличной выручки для юридических лиц и предпринимателей. Устройства работают в круглосуточном режиме: в часы, когда офис закрыт, зона самообслуживания просто отделяется от основного помещения стеклянной стеной.
В офисе также действует бесплатный канал Wi-Fi для подключения к сети Интернет.
Для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей расширена зона обслуживания. Этой категории клиентов предлагаются открытие расчетных счетов, оформление зарплатных проектов, нефинансовые сервисы, консультации специалистов по операциям в сфере кредитования и лизинга.
Частным лицам ККО «Горьковский» предлагает кредиты наличными, кредитные карты, пакеты услуг, депозиты. Для VIP-клиентов будут предложены рублево-валютные операции, консультации по портфельным инвестициям, услуги персонального менеджера.
Офис будет работать каждый день, кроме воскресенья, с 9:00 до 20:00 без обеденного перерыва.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 376,71 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 350,46 млрд, кредитный портфель — 1 413,60 млрд, обязательства перед населением — 662,95 млрд.