Бинбанк запустил кредитование неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет, сообщили Банки.ру в пресс-службе финучреждения.

«При сумме кредита свыше 300 тысяч рублей ставки для клиентов, получающих пенсию или зарплату в Бинбанке, составляют 14,99% годовых, для всех остальных клиентов — 18,99%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тысяч рублей, то ставки составят 18,99% и 22,99% годовых соответственно», — рассказали в кредитной организации.

Ранее банк кредитовал лишь работающих пенсионеров.



Одновременно с запуском кредитования неработающих пенсионеров банк увеличил на пять лет максимально возможный для оформления ссуды возраст заемщиков. «Таким образом, потребительские кредиты теперь доступны всем клиентам, возраст которых не будет превышать 70 лет на дату внесения последнего платежа по кредиту», — указали в банке.

Эксперты рассказали, что пенсионеры, в том числе неработающие, являются самыми дисциплинированными клиентами, исправно возвращающими кредиты.

«Неработающие пенсионеры для банков могут быть интересны тем, что у них есть гарантированный государством доход, под который можно предложить финансовые продукты. Пенсии могут быть разными, вплоть до размера в несколько десятков тысяч рублей. Кроме того, пенсионеры — самые дисциплинированные клиенты, которые берут небольшие кредиты, но в то же самое время очень исправно их отдают с минимальной просрочкой. Этот рынок легко прогнозировать, понятен его объем, и есть спрос на банковские услуги», — говорит руководитель дирекции розничного бизнеса РосЕвроБанка Дмитрий Фалалеев.

По словам заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, пенсионеры куда более надежные клиенты для банка, чем молодые люди. «Как показывают исследования ОКБ и НБКИ, пенсионеры реже нарушают сроки выплат кредитов, в то же время люди до 30 лет чаще всего допускают просрочку по кредитам. Более того, у пенсионеров куда более стабильный доход, нежели у молодых людей. В этих условиях банкам гораздо выгоднее работать с пенсионерами, нежели с молодыми и активными, но, к сожалению, менее обязательными людьми», — отметил он.

«Сейчас банки активно расширяют кредитование для тех категорий людей, которые менее закредитованы», — добавил эксперт.

Пожилых людей, которых оценивают как ответственных заемщиков, готовы кредитовать и МФО, говорит генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. «По итогам 2016 года доля займов, взятых людьми пенсионного возраста, была немного более 0,1% от общего количества выданных кредитов. Данный показатель остался на уровне 2015 года. Мы отмечаем интересный факт, что женщины пенсионного возраста значительно чаще берут займы, чем мужчины. Если посмотреть статистические данные, то женщины старше 55 лет в четыре раза чаще берут займы по сравнению с мужчинами в возрасте от 60 лет. Средняя сумма займа у мужчин — 11 860 рублей, а у женщин — 12 700 рублей. Средний срок займа составляет около 10 дней. Чаще всего люди такого возраста берут короткие займы на непредвиденные расходы (ремонт и покупка бытовой техники). Как показывает наш опыт, люди пенсионного возраста очень внимательно подходят к вопросу возврата заемных средств. Как правило, все пенсионеры являются более ответственными в погашении займов, просрочки бывают крайне редко», — рассказал Батин.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

