Общая капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила 30 млрд долларов, сообщает MarketWatch со ссылкой на сайт Coin Market Cap, который отслеживает рынок криптовалют.

Первое место в списке занимают биткоины, общая стоимость которых оценивается в 20 млрд долларов. Далее следуют эфириум, рипл и лайткоин. Всего в списке Coin Market Cap 806 криптовалют, большинство которых существуют в минимальных объемах.



По словам Чарльза Хэйтера, основателя компании CryptoCompare, предоставляющей аналитику по рынку криптовалют, рост капитализации рынка объясняется тем, что в начале года многие инвесторы стали вкладываться в него, посчитав биткоины и прочие суррогаты более надежной возможностью сохранить свои средства, чем, например, акции.

По итогам прошлого года биткоин стал одним из самых доходных активов среди валют, укрепившись к доллару более чем на 75%. Это вчетверо больше, чем у российского рубля и бразильского реала, которые были самыми доходными денежными единицами среди традиционных валют.

Как отмечал в прошлом году Bloomberg, с увеличением количества использующих биткоины растет и число компаний, принимающих криптовалюту в качестве способа оплаты. В июле — сентябре прошлого года было открыто свыше 1,1 млн электронных кошельков для биткоинов. Крупные компании, включая IBM, Wal-Mart и горнодобывающую BHP Billiton, начали тестировать базы данных, разработанные на основе технологии блокчейн.