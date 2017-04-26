Выручка Почты России за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в пресс-релизе организации.
Как сообщается, «финансовые услуги Почты России в соответствии со стратегией частично переходят в банковский формат». Менее чем за год работы созданного совместно с группой ВТБ в 2016 году Почта Банка было открыто свыше 6,7 тыс. окон предоставления услуг в 5 690 почтовых отделениях. «Объем выручки предприятия в сегменте финансового бизнеса в прошлом году уменьшился на 1,8%, до 46,5 млрд рублей, но при этом Почта России получила дополнительные доходы в виде инфраструктурного платежа от Почта Банка в размере 750 млн рублей (с учетом НДС)», — указано в релизе.
В целом же выручка Почты России от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7% — до 164,8 млрд рублей. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9%, до 76 млрд, от посылочного бизнеса — на 36,1%, до 40,6 млрд. Чистая прибыль Почты России по итогам 2016 года составила 1,734 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2015-м.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России. Основным источником фондирования выступают средства банковской материнской организации.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 152,46 млрд рублей (51-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,36 млрд, кредитный портфель — 130,58 млрд, обязательства перед населением — 46,62 млрд.