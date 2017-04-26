Выручка Почты России за финансовые услуги снизилась в прошлом году на 1,8%, составив 46,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в пресс-релизе организации.

Как сообщается, «финансовые услуги Почты России в соответствии со стратегией частично переходят в банковский формат». Менее чем за год работы созданного совместно с группой ВТБ в 2016 году Почта Банка было открыто свыше 6,7 тыс. окон предоставления услуг в 5 690 почтовых отделениях. «Объем выручки предприятия в сегменте финансового бизнеса в прошлом году уменьшился на 1,8%, до 46,5 млрд рублей, но при этом Почта России получила дополнительные доходы в виде инфраструктурного платежа от Почта Банка в размере 750 млн рублей (с учетом НДС)», — указано в релизе.



В целом же выручка Почты России от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7% — до 164,8 млрд рублей. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9%, до 76 млрд, от посылочного бизнеса — на 36,1%, до 40,6 млрд. Чистая прибыль Почты России по итогам 2016 года составила 1,734 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2015-м.