На азиатских фондовых торгах в среду наблюдается положительная динамика ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:27 мск на 1% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 19 269,64 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,58% до 24 598,85, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 145,31 пункта, увеличившись на 0,34% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,31% — на отметке 3 173,87. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,46% и равняется 2 207,05 пункта.