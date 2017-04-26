Накануне перехода на натуральное возмещение выплаты по ОСАГО достигли 97% от премий. У 25 компаний из 70 выплаты превысили премии, среди них две из топ-10: «Росгосстрах» (собрал 10,8 млрд рублей, выплатил 17 млрд) и СК «МАКС» (собрала 950 млн рублей, выплатила 1,18 млрд), пишут «Ведомости».

Обе компании сокращают долю на рынке ОСАГО: «Росгосстрах» за год — с 35% до 23,5%. «МАКС» намеренно снизила сборы премий по ОСАГО, говорит гендиректор Надежда Мартьянова: компания каждый квартал проводит мониторинг и выявляет самые убыточные регионы и самых убыточных агентов-физлиц в них, им либо снижают комиссии, либо прекращают взаимодействие с ними вовсе. С учетом судебных выплат разрыв между премиями и выплатами будет еще больше, а если добавить отчисления в резервы и расходы на ведение дел, убыточность рынка сильно превышает 100%, считает представитель «Росгосстраха». Выплаты МСК «Страж» за квартал превысили премии из-за результатов января — февраля, в марте премии были выше, говорит гендиректор Сергей Гущин.

По предварительным данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за год сборы страховщиков ОСАГО практически не изменились и составили в I квартале 2017 года 49,5 млрд рублей, а выплаты выросли на 39% до 47,8 млрд рублей.

Годом ранее выплаты составляли 70% от премий, вспоминает президент РСА Игорь Юргенс: «Этот тревожный тренд выстрелил еще в январе и пока продолжается». В январе выплаты страховщиков впервые превысили премии: собрано было 14,05 млрд рублей, выплачено 14,3 млрд (101,8%) без учета судебных издержек. В феврале и марте выплаты, по данным РСА, составили 94% и 95% премий.

«Результаты первого квартала показывают, что страховщики в предыдущие периоды сформировали достаточные резервы, за счет которых сейчас и производятся выплаты», — заявляет Юргенс.

Запас прочности системы ОСАГО исчерпан, уверен управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин: страховщикам приходится финансировать выплаты по ОСАГО либо из прибыли по другим видам страхования, либо из собственных средств, либо за счет привлечения внешнего финансирования. «В ближайшие пару месяцев я ожидаю несколько уходов с рынка некрупных страховщиков ОСАГО», — говорит он, не называя их.

МАКС ЗАО «МАКС» – крупный универсальный федеральный страховщик, ключевой участник группы компаний «МАКС». По итогам 2016 года компания заняла 16-е место среди российских страховщиков по величине взносов и восьмое место по сборам в сегменте ОСАГО. В страховом портфеле компании в 2016 году наибольшие доли занимают автострахование (68,2%) и добровольное медицинское страхование (12,98%). Филиалы и представительства компании открыты во всех регионах России. Головной офис компании находится в Москве.