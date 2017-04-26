Новая автономная структура для партнерского банкинга, основанного на канонах шариата, создается в Казани, сообщила ТАСС руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Ранее Центр партнерского банкинга, пилотный проект в рамках «дорожной карты» Банка России по развитию в стране исламских финансов, был создан на базе местного Татагропромбанка, но у того в апреле была отозвана лицензия. Новыми партнерами, как предполагается, станут федеральные банки, однако Минуллина не уточнила, какие именно.

«Я уже сейчас могу сказать, что это будет новая автономная структура, которая не будет связана с предыдущим центром. Мы будем рассматривать партнерство с некоторыми федеральными банками в этом проекте, однозначно», — сказала Минуллина.

Она отметила, что уже сейчас крупные федеральные банки в этой работе крайне заинтересованы. «Исламские финансы мы в Татарстане воспринимаем как инструмент возможной диверсификации финансовых продуктов, поэтому сначала хотели бы создать так называемые партнерские окна. Сейчас уже в этой работе крайне заинтересованы крупные наши банки (Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк)», — отметила она.

По словам Минуллиной, уже есть концепция нового центра. «Есть идея, есть даже команда, которая подбирается, можно сказать, по крупицам — это наши друзья из Азербайджана, которые успешно развивают партнерский банкинг, из Казахстана, федеральные наши коллеги. Всех вместе собираем здесь, и думаем, что этот сложный и амбициозный проект у нас получится. В этом году планируем активизироваться», — сказала она.

Минуллина уточнила, что на опыте работы прошлого Центра партнерского банкинга в Казани стало понятно, что это направление имеет большие перспективы. У центра появилось около 500 клиентов с момента открытия (то есть с марта прошлого года), в основном — верующие мусульмане.