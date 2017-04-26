Большинство негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в прошлом году инвестировали накопления с доходностью 9,5%, с солидным запасом обогнав инфляцию (5,4% по итогам года). Однако ряд игроков серьезно просел по этому показателю, вложившись в облигации и депозиты оказавшихся проблемными банков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность по отраслевым стандартам бухучета.

Согласно отчетности, доходность игрока из топ-10 по активам — НПФ «Будущее» (основной бенефициар — Борис Минц) — составила 4,08%. Форс-мажорным обстоятельством, во многом повлиявшим на результат, гендиректор НПФ «Будущее» Николай Сидоров называет дефолт Внешпромбанка (лицензия отозвана 21 января), в облигации которого фонд инвестировал пенсионные накопления.

«Нам удалось достаточно быстро для такого объема портфеля (269 млрд рублей по итогам года. — Прим. ред.) выровнять отрицательный результат и к концу года выйти на сопоставимый с инфляцией показатель, — говорит Сидоров. — В том числе и за счет позитивной динамики по акциям ряда российских эмитентов в портфеле».

Еще один аутсайдер по доходности — НПФ «Стройкомплекс» (6,42%). Такой результат в фонде вчера не прокомментировали. Согласно его отчетности по международным стандартам, он держал в дружественном банке «Пересвет» более 485 млн рублей — десятую часть своих активов. Решение о санации банка ЦБ принял 19 апреля, мораторий на удовлетворение требований кредиторов действовал в банке почти полгода.

На фоне снижения ставок по депозитам и постоянно ужесточающихся требований ЦБ к вложениям НПФ в банковские инструменты фонды наращивают вложения в корпоративные облигации. За счет роста фондового рынка (индекс ММВБ прибавил за 2016 год 25%) выиграли НПФ, которые вложились и в акции российских эмитентов, отмечает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

«В 2016 году в структуре инвестиционного портфеля фонда преобладали вложения в корпоративные облигации (55%), а другая часть относительно равномерно инвестирована в банковские депозиты (8%), акции (7%), облигации федерального займа (5%), облигации госкорпораций и субъектов РФ», — говорит гендиректор НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий, фонд которого в итоге показал доходность 9,82%.

Однако массового исхода из депозитов эксперты не прогнозируют. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрия Ногина, ряд крупных НПФ родственны или дружественны банкам, кроме того, депозит не подвержен отрицательной переоценке.