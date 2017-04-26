В уголовном деле Виктора Захарченко, отца бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого изъяли 9 млрд рублей, появился новый фигурант. По ходатайству ГСУ СКР Басманный райсуд Москвы арестовал банкира Владимира Корьевкина, который с 2014 по 2015 год являлся председателем правления банка «Московское Ипотечное Агентство» (МИА). Там же в качестве сотрудника тогда числился и Захарченко-старший, пишет «Коммерсант».

44-летний советник председателя правления ББР Банка Владимир Корьевкин, который до этого 20 лет проработал в том числе на руководящих должностях в МДМ Банке, банках «Траст», «Финсервис», «Открытие», а также Новикомбанке, был арестован через несколько дней после задержания Виктора Захарченко. Главное следственное управление СКР обвинило банкира в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По версии следствия, преступление было совершено в период с 2014 по 2015 год, когда Корьевкин являлся гендиректором и председателем правления МИА. 100% акций этого кредитного учреждения принадлежат городу Москве, а основное направление работы банка — предоставление ипотечных кредитов жителям столицы в рамках действующих целевых программ.

Как установил СКР, именно в тот период с ведома Корьевкина в МИА был фиктивно трудоустроен отец полковника Захарченко. Более полутора лет Виктор Захарченко получал в банке зарплату. Во время обыска в его квартире среди прочего были найдены и документы, свидетельствующие, что Захарченко-старший числился сотрудником МИА. Проверив эту информацию, следователи выяснили, что на самом деле в этом кредитном учреждении отец полковника Захарченко никогда не появлялся, но деньги на карту ему переводились ежемесячно.

Напомним, 17 марта текущего года в отношении Виктора Захарченко было возбуждено уголовное дело, но, в отличие от дела Владимира Корьевкина, сразу по двум статьям. Помимо все той же ч. 4 ст. 160 УК РФ ему инкриминировали еще и пособничество в присвоении или растрате (ст. 33, ст. 160 УК РФ). По ходатайству следствия Басманный райсуд арестовал сначала Захарченко-старшего, а затем и Корьевкина, которому тот помогал в растрате.

Отец Захарченко обвиняется в незаконном получении нескольких десятков миллионов рублей от одного из банков Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца получившего скандальную известность бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков, пишет «Коммерсант».

При этом оба фигуранта громкого расследования своей вины не признали. Виктор Захарченко назвал себя в суде «заложником ситуации, связанной с сыном». Якобы, арестовав его, следствие пытается оказать давление на экс-полковника Захарченко с тем, чтобы он признал свою вину. Как сообщалось, уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-Банка .

Защитник Захарченко-старшего Денис Калинин сообщил, что его клиент уже погасил нанесенный банку ущерб. Правда, какую именно сумму вернул Виктор Захарченко МИА, адвокат говорить не стал.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Корьевкина. Его представители от комментариев пока воздерживаются.

В банке МИА подтвердили, что Виктор Захарченко у них действительно числился, но 15 сентября 2016 года был уволен. Владимир Корьевкин ушел из банка в апреле 2015 года.