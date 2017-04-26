В апреле сразу два российских сотовых оператора впервые отказались от включения в некоторые тарифные планы СМС-сообщений. Как объясняют в «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) и «ВымпелКоме» («Билайн»), интерес к услуге падает — пользователи переходят на общение в мессенджерах.

Так, «ВымпелКом» во вторник, 25 апреля, представил новую тарифную линейку, к которой абоненты смогут подключаться в ближайшие дни. Впервые из самого дешевого тарифного плана оператор исключил СМС — их предлагается докупать дополнительно (по 1,5 рубля за штуку). В новой линейке «младший» тариф обойдется абоненту в 250 рублей в месяц (цена для Ростова-на-Дону; для Москвы и других городов оператор пока не объявил расценки), в эту стоимость входят 250 минут и 1,5 Гб мобильного трафика. Ранее в самый дешевый тарифный план линейки «Все!» было включено 100 СМС при его стоимости 300 рублей.

От включения СМС в состав ряда своих пакетных тарифов также отказался «Т2 РТК Холдинг», свидетельствуют данные оператора о введенных в апреле новых расценках. Оператор предложил новую линейку «Мой», состоящую из четырех тарифов. В одном из «младших» тарифов — «Мой Tele2» с посуточной оплатой 7 рублей — включенные СМС отсутствуют и стоят 1,5 рубля за штуку. При этом в остальных предложениях «Т2 РТК Холдинг» снизил объем включенного трафика СМС до 50 единиц. Ранее, например, в тарифе «Очень черный» абонент получал 400 включенных СМС, на «Сверхчерном» — 1 тыс. текстовых сообщений.

Впервые отказаться от включения СМС в пакетные тарифные планы оба российских оператора решили из-за снижения популярности их отправки. Ранее об исключении таких сообщений в некоторых своих тарифных планах заявляли и крупнейшие мировые операторы связи, в частности американские AT&T, Verizon, а также британский Vodafone. «Мы не хотим, чтобы клиенты переплачивали за огромные объемы СМС, которыми они не пользуются, — объясняет изменения представитель «Т2 РТК Холдинга» Константин Прокшин. — Вместо этого мы включили в тарифы популярные безлимитные соцсети и мессенджеры, ставшие основными каналами общения».

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева также указывает на то, что использование СМС стагнирует. «Владельцы пакетов все чаще имеют привычку заменять СМС мессенджерами, — отмечает она. — Наши исследования показывают, что пользователи «младших» тарифов практически вообще не используют СМС».

Доходы российских операторов от СМС снижаются минимум третий год подряд на фоне увеличения доходов от мобильного Интернета, свидетельствуют данные консалтинговой компании AC&M (есть в распоряжении РБК). В 2016 году операторы заработали на СМС, отправленных абонентами друг другу, 49,6 млрд рублей, что на 6,4% меньше, чем год назад. Положительную динамику доходов для операторов сохраняют лишь СМС-рассылки сообщений, которые рассылают абонентам банки, ретейлеры и другие организации, оплачивая операторам подобные услуги. Доходы от этого сегмента выросли на 27% и составили 14 млрд рублей. При этом доходы операторов от услуги мобильной передачи данных выросли на 10%, до 233,3 млрд рублей. Однако сколько из этого пришлось непосредственно на интернет-мессенджеры, в AC&M не оценивали.

При этом продажа СМС как отдельной услуги также выгодна операторам. «Выгоднее брать деньги за одну штуку, чем продавать в пакете, — подтверждает аналитик «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. — Когда ARPU (средний доход на одного пользователя. — РБК) составляет 290 рублей, каждая лишняя СМС средней стоимостью 1,5 рубля — это заметная прибавка к ARPU». Он считает, что клиент так или иначе будет пользоваться услугой СМС. По его словам, СМС перестали быть популярными, рынок растет лишь за счет СМС-информирования. «Раньше СМС стоило дешевле, чем звонок, поэтому абоненты активно пользовались этой услугой и она развивалась, — вспоминает Анкилов. — Однако потом голосовая связь стала значительно дешевле и начала «убивать» текстовые сообщения, а «добили» их мессенджеры».

Другие крупные операторы пока не спешат следовать примеру конкурентов. По словам представителя «МегаФона», они не собираются исключать СМС из своих пакетных тарифов, так как клиенты по-прежнему активно пользуются этой услугой, особенно в «младших» тарифах. Представитель оператора напоминает, что при формировании пакетов абонентам предлагается «то, что им действительно нужно». Сейчас в самый дешевый пакет «МегаФона» стоимостью 300 рублей входит 200 текстовых сообщений.

Представитель МТС отказался от комментариев.