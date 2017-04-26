Обсуждение налогового маневра (повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 22%) продолжается. Такое решение было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева в середине апреля. Экономическому блоку предстоит попытаться убедить в преимуществах налогового маневра социальный блок, пишут «Ведомости».

Согласно протоколу по итогам совещания, министерства должны представить предложения и расчеты по возможным параметрам налогового маневра, его влиянию на отрасли и пенсионную стратегию. Обсуждение продолжится с социальным блоком, уточнил изданию один из федеральных чиновников.

Основная задача маневра — вывести экономику из тени. Серый фонд зарплат составляет 10 трлн рублей, говорил на коллегии Минфина министр Антон Силуанов. От обеления зарплатных схем Минфин надеется получить около 500 млрд рублей, следует из расчетов министерства: нагрузка на фонд оплаты труда слишком высока, маневр должен снизить ее, что стимулирует компании выходить из тени.

СМИ: налоговый маневр решено отложить на год Налоговый маневр — повышение НДС до 22% и снижение страховых взносов до 22% — решено отложить на год. К нему вернутся, когда будет готова вся программа реформ. Такое решение принято в среду на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, пишут «Ведомости».

Однако снижение ставок не обязательно уменьшит долю нелегального сектора, считает чиновник социального блока. В начале 2000-х правительство уже снижало ставку платежа в ПФР, чтобы уменьшить долю нелегального сектора, вспоминал министр труда Максим Топилин, но она выросла.

Маневр уменьшит доходы фондов и приведет к окончательному уходу от страховой пенсионной системы, перечисляет аргументы социального блока другой чиновник. Пока представленная концепция полностью противоречит стратегии ее развития, согласен чиновник, участвовавший в совещании у премьера. По оценкам Топилина, потери ПФР при снижении взносов составят около 2 трлн рублей. Оценки Минфина были меньше — 1,7 трлн рублей, к тому же часть потерь (почти 500 млрд) компенсирует унификация тарифа взносов в пенсионный и социальный фонды; а всего правительство выгадает около 190 млрд рублей.

Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что влияние маневра на обеление экономики преувеличено, а уход в тень обусловлен разными причинами, и налоговая нагрузка — только одна из них. Остальные — избыточное регулирование и недостаточная защита прав собственности. Маневр даст эффект, только если будет частью большой концепции по улучшению условий для бизнеса, говорит он. Нужно готовить и другие меры по сокращению теневой экономики, согласен чиновник экономического блока.

​Шувалов: налоговые изменения не приведут к росту нагрузки на бизнес Если будет принято решение об изменении структуры налогов, это не приведет к росту нагрузки для бизнеса, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на коллегии Минэкономразвития.



На уровень президента маневр будет вынесен после того, как его утвердит правительство, лаконичен представитель Минфина, пакет налоговых изменений, как и поручал президент, должен быть представлен ему до конца 2017 года.