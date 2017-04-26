Сбербанк рассматривает возможность продажи задолженности хорватской компании Agrokor в размере 1,1 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на зампреда правления банка Максима Полетаева.

«Мы рассматриваем возможность продажи долга Agrokor и разговариваем с покупателями на международных рынках. Речь о международных компаниях и фондах, которые специализируются на работе с такими долгами», — сказал Полетаев.

Сбербанк, по его словам, также готов обратиться в суд для поиска оптимального решения для реструктуризации долга компании.