Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко не осведомлен о ситуации, связанной с выемкой документов в Айви Банке. Об этом он сообщил RNS.
«Ничего (об этом. — Прим. ред.) не знаю. Я не в курсе жизнедеятельности банка», — подчеркнул он.
Ранее агентство «Прайм» сообщило со ссылкой на источники о том, что сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в московском Айви Банке 25 апреля.
Один из источников заявил, что «силовики якобы проводили выемку документов по делу одного из клиентов банка — компании «Оргмонтажпроект».
В состав акционеров банка входят, в частности, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко и владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко.
Айви Банк АО «Айви Банк» — небольшая по размеру чистых активов столичная кредитная организация. Банк сосредоточен на обслуживании счетов юридических лиц, розничном и корпоративном кредитовании. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
Согласно раскрываемой информации, на сегодняшний день доля в 9,9% акций банка находится в собственности у АО «Прогресс» (бенефициары — Лариса Сизова, Роман Троценко и Юлия Никишова), 19,99% — у председателя совета директоров банка Александра Плющенко (экс-предправления Банка Проектного Финансирования (БПФ)), по 10% акций принадлежит бывшим членам совета директоров того же БПФ Геннадию Лабутину и Олегу Вольнову (заместитель генерального директора ОАО «Первый канал» по общественно-политическому вещанию, член Академии Российского телевидения, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства), 10% контролирует генеральный директор ООО «Транс-Меридиан» Дмитрий Тарабасов, 9,83% — председатель правления банка Софья Шальнева, 3,82% напрямую и 6,19% с партнерами через ООО «3ДНьюс» контролирует бывший основной бенефициар банка, директор и владелец известной интернет-компании Liveinternet Герман Клименко (с 2016 года — советник Президента Российской Федерации по программам развития интернета). Пакетами по 6,74% владеют ООО «Система Управления» и ООО «Строймонтаж-Монолит». Наталье Матвеевой принадлежит 3,81% акций, Людмиле Комаровской — 3%.