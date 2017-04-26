Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко не осведомлен о ситуации, связанной с выемкой документов в Айви Банке. Об этом он сообщил RNS.

«Ничего (об этом. — Прим. ред.) не знаю. Я не в курсе жизнедеятельности банка», — подчеркнул он.

Ранее агентство «Прайм» сообщило со ссылкой на источники о том, что сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в московском Айви Банке 25 апреля.

Один из источников заявил, что «силовики якобы проводили выемку документов по делу одного из клиентов банка — компании «Оргмонтажпроект».

В состав акционеров банка входят, в частности, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко и владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко.