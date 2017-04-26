Торги акциями в РФ стартовали в среду разнонаправленным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:12 мск индекс ММВБ повысился на 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 003,37 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,02%, до 1 120,65.

«Индекс ММВБ вчера притормозил вблизи круглой отметки 2 000 пунктов, однако можно предположить, что при сохранении оптимистичного внешнего фона он попробует сегодня протестировать указанную отметку. Курс доллара США во вторник, 25 апреля, не удержался в зоне 55,5—56 рублей. По нашим оценкам, уровень 55,5 рубля теперь будет выступать поддержкой на среднесрочном горизонте. Но так как для глубокой девальвации рубля причин по-прежнему не наблюдается, скорее всего, американская валюта в среду, 26 апреля, будет колебаться в области 56—56,5 рубля за доллар», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.