Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 15 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:08 мск 56,32 рубля, курс евро увеличился на 13 копеек, до 61,56 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль сегодня может немного ослабнуть под давлением нефтяных котировок. Цены на «черное золото» могут скорректироваться вниз на фоне ожидания роста запасов сырой нефти в США, полагает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

Так, по данным API ожидается, что запасы сырой нефти несущественно подросли, на 0,9 млн баррелей, в то время как запасы в Кушинге снизились на 2 млн баррелей. «Поэтому кроме запасов, инвесторы обязательно обратят внимание на темпы производства нефти, что вкупе с увеличением единиц буровых установок создает негативную картину для нефтяных цен», — комментирует эксперт.

Впрочем, старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова уверена, что рубль продолжит укрепление. «Российская валюта скорректировалась после очередного ралли, но наблюдаемое движение все еще не является полноценным разворотом», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, как минимум первая половина торгового дня среды пройдет с высокой степенью волатильности.

Во-первых, поясняет Бодрова, сегодня Минфин начинает продавать «народные» ОФЗ. Спрос на бумаги даст локальную поддержку рублю, добавила она.

Во-вторых, продолжает аналитик, сегодня же Минфин проводит свой стандартный аукцион по размещению ОФЗ общей суммой на 45 млрд рублей (2 выпуска).

«Последний подобный аукцион прошел результативно, аукцион до него — с проблемами спроса. Эффективность продаж этих бондов напрямую зависит от удачно или неудачно выбранного времени для размещения. Это же объясняет наличие или отсутствие опоры для рубля», — уточняет эксперт.

Скорее всего, в первой половине дня рубль вернется к укреплению в паре с долларом и окажется около отметки 56, рассуждает аналитик. Однако позже торги парой USD/RUB вернутся в диапазон 56,15–56,75, прогнозирует эксперт.